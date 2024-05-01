Выставка трофейного оружия и техники открылась в столице

Утром 1 мая в Парке Победы открылась выставка трофейного оружия и техники, которую российские военные захватили в ходе специальной военной операции.

Посетители увидят более 30 образцов вооружения из 12 стран. Среди них – немецкий танк Leopard и БМП Marder, американские бронеавтомобили и танк Abrams. Также на экспозиции представят противотанковое и стрелковое вооружение иностранных армий, беспилотники, документы и снаряжение ВСУ.

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