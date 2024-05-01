Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 09:30

Город

Выставка трофейного оружия и техники открылась в столице

Выставка трофейного оружия и техники открылась в столице

Восемь общественных пространств включили в программу "Проектируемый район"

Новости часа: Собянин рассказал об увеличении туристического потока в Москву к 2030 году

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве объектов образования в 2024 году

Фестиваль "Пасхальный дар" пригласил москвичей поучаствовать в благотворительных проектах

Новости часа: Собянин заявил об увеличении числа туристов в Москве к 2030 году

Фестиваль "Пасхальный дар" проходит на 60 площадках в Москве

Новости часа: похолодание ожидается в Москве до конца недели

Программу развлечений на майские выходные подготовили в Москве

Новости часа: школьники и студенты вернулись в Москву из Большой арктической экспедиции

Утром 1 мая в Парке Победы открылась выставка трофейного оружия и техники, которую российские военные захватили в ходе специальной военной операции.

Посетители увидят более 30 образцов вооружения из 12 стран. Среди них – немецкий танк Leopard и БМП Marder, американские бронеавтомобили и танк Abrams. Также на экспозиции представят противотанковое и стрелковое вооружение иностранных армий, беспилотники, документы и снаряжение ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика