Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

01 января, 22:15

Город

Москвичи и гости столицы поделились впечатлениями от катка в парке Горького

Москвичи и гости столицы поделились впечатлениями от катка в парке Горького

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Каток в парке Горького будет работать без выходных в новогодние праздники

В новогодние праздники в Москве можно посетить каток в парке Горького. Он открыт с 10:00 до 22:00, однако есть технический перерыв, который нужен, чтобы провести лед в порядок. Время перерыва – с 15:00 до 17:00.

Помимо катка на Пушкинской набережной, там открылся кинопавильон до 7 января. Услуга бесплатная для всех посетителей, кто пришел на основной и детский каток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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