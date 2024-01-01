Москвичи и гости столицы поделились впечатлениями от катка в парке Горького

В новогодние праздники в Москве можно посетить каток в парке Горького. Он открыт с 10:00 до 22:00, однако есть технический перерыв, который нужен, чтобы провести лед в порядок. Время перерыва – с 15:00 до 17:00.

Помимо катка на Пушкинской набережной, там открылся кинопавильон до 7 января. Услуга бесплатная для всех посетителей, кто пришел на основной и детский каток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.