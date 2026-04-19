В Москве завершился фестиваль "Пасхальный дар", который проходил с 11 по 19 апреля на 31 площадке. В нем приняли участие десятки благотворительных организаций. Проект "Москва помогает" собирал подарки и поздравления для бойцов СВО, а на Тверской площади работала ярмарка с пасхальными изделиями.

На Тверском бульваре прошла выставка-пристройство животных. За три дня новый дом обрели 33 питомца. Посетители могли познакомиться с кошками и собаками из приютов, понаблюдать за их поведением и пройти собеседование с волонтерами.

