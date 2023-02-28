ЦБ России изменит схему выдачи ипотеки по низким ставкам. Это коснется так называемой "нулевой" ипотеки, которая широко стала использоваться застройщиками. В мае регулятор повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, после этого банкам придется резервировать больше средств на каждый заем, где нет предварительного взноса или где слишком низкий процент, что сделает такое предложение невыгодным для банков.

Почему ЦБ РФ обратил внимание на такой формат займов? Кому он был выгоден больше – покупателям, продавцам или банкам? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.