27 апреля, 22:30
Россияне начали пользоваться услугами нелегальных кредиторов из-за отказов в займе
При отказе в выдаче займа в МФО более трети клиентов готовы уйти к нелегальным кредиторам. Такие риски есть ориентировочно у 5 миллионов граждан.
Интерес к нелегальным займам во многом объясняется ужесточением требований к заемщикам. Доля отказов по заявкам и в банках, и в МФО уже превышает 80%. В результате клиенты оказываются в ситуации, когда законные источники денег для них закрыты.
