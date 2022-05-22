В России выбирают новое название для ресторанов McDonalds's

Gродажа McDonalds's – самая обсуждаемая сделка недели. Все гадают, какими будут обновленные рестораны и как изменится название. Среди вариантов есть "НашМак" или "Гудбай, Америка".

Ну а пока москвичи придумывают новый бренд, сотрудники сети уже начали продавать в интернете фирменные "маковские" атрибуты – футболки, бейджи и даже стаканчики из-под коктейлей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.