20 марта, 07:15Экономика
ЕС потратил почти 2 млрд евро на закупку российского газа в январе 2025 года
В январе 2025 года страны Евросоюза потратили почти 2 миллиарда евро на закупку российского газа, несмотря на курс на отказ от российских энергоресурсов.
Полностью отказаться от российского газа Европа не может из-за риска возникновения дефицита и последующего роста цен. Об этом заявил аналитик фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
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