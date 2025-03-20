ЕС потратил почти 2 млрд евро на закупку российского газа в январе 2025 года

В январе 2025 года страны Евросоюза потратили почти 2 миллиарда евро на закупку российского газа, несмотря на курс на отказ от российских энергоресурсов.



Полностью отказаться от российского газа Европа не может из-за риска возникновения дефицита и последующего роста цен. Об этом заявил аналитик фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

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