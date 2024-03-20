Жилищные депозиты могут появиться в банках Москвы

Российские банки помогут гражданам накопить на первый взнос по ипотеке. Именно с такой целью разрабатывают новый финансовый инструмент – жилищный депозит. Это будет вклад на длительный срок, деньги с него разрешат потратить только на покупку жилья.

По словам экспертов, открытие и пополнение жилищного депозита не означает привязанность клиента к конкретному банку. Вкладчик сможет заключить ипотечный договор с банком, где открыт депозит, но также он будет иметь право перевести накопленные деньги в другой банк и там взять ипотеку.

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