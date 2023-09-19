В Госдуме предложили изменить порядок взыскания задолженности по просроченным кредитам

Госдума предложила отказаться от прежней системы взыскания неустойки по просроченным кредитам. Появилась идея изменить порядок взыскания задолженности.

На данный момент в РФ сперва с кредитного счета списываются пени, штрафы, проценты и только потом основная сумма долга. Пени и штрафы предлагается переместить на последнее место в этой цепочке и начинать погашение с основной суммы долга.

Готовы ли к таким условиям банки? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.