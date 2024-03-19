Специалисты предрекли рост цен на загородную недвижимость в ТиНАО и Подмосковье на 15–20%

В ТиНАО и Подмосковье растет спрос на загородную недвижимость. Специалисты ожидают, что в 2024 году цены вырастут еще на 15–20%. Эксперты объясняют скачок спроса увеличением количества людей, работающих удаленно, так как это позволяет жить вне мегаполиса.

За сколько сегодня можно купить или снять дом в Московской области? Продолжит ли интерес к загородной недвижимости расти дальше? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.