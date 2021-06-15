Москвичам рассказали о ценах на клубнику

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на клубнику на столичных рынках.

На Лосиноостровском рынке она стоила 300 рублей за килограмм, цена не менялась. На Преображенском на прошлой неделе ягоды были по 250 рублей, а теперь по 200 рублей.

На Усачевском крымская клубника стоила 750 рублей за килограмм, а теперь 400 рублей за полкило. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.