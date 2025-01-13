Российский фонд прямых инвестиций планирует запустить 16 новых проектов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен реализовать 16 проектов с общим бюджетом 270 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев на встрече с Владимиром Путиным.

В качестве успешного примера он привел строительство проспекта Багратиона в Москве – платной бессветофорной трассы протяженностью почти 22 километра. По словам Дмитриева, проект повысил транспортную доступность для 1,5 миллиона человек, а по дороге уже проехали 10 миллионов автомобилей.

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