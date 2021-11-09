Москвичам рассказали, как изменились цены на мясо цыпленка

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на мясо цыпленка "Петелинка".

В "Пятерочке" месяц назад оно стоило 213,99 рубля за килограмм, сейчас – почти 225 рублей. В "Перекрестке" цена не изменилась – 189 рублей.

В Metro Cash&Carry цена мяса за килограмм – 219 рублей. При покупке более четырех упаковок – каждая по 208 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.