Аппараты по продаже криптовалюты установили на входе в магазины США

В США создают сеть вендинговых автоматов для продажи биткоинов. Такие аппараты устанавливают прямо на входе в популярные супермаркеты. В рамках пилотной программы пока открыто 200 точек продаж.

Покупателю биткоинов устройство выдает бумажный чек, который затем нужно использовать для подтверждения личности и создания своего криптокошелька. Максимальная сумма, которую можно обменять за один раз составляет 2,5 тысячи долларов. При этом взимается комиссия более 10%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

