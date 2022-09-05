Спрос на успокоительные средства в РФ снизился на 8% по сравнению с весной 2022 года

Спрос на успокоительные средства в стране снизился на 8% по сравнению с весной 2022 года. Статистику собрали в Центре развития перспективных технологий. За три летних месяца граждане приобрели успокоительных препаратов на 4,5 миллиарда рублей.

Больше всего интерес к таким препаратам показали жители Тамбовской, Псковской, Тверской, Липецкой областей и Хабаровского края. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.