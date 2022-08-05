Внутри заведений "Вкусно – и точка" появятся кафе. Так же, как и в некоторых McDonald’s , работали МакКафе. Их откроют с 11 августа.

По сути, это будут кофейни, где тоже можно перекусить. В меню обещают много кофейных напитков, выпечку и десерты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.