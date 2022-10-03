В Москве зафиксировали рост производства одежды в два раза

Производство одежды в Москве с начала года выросло в два раза. С января по июль столичные предприятия поставили товаров на 28 миллиардов рублей.

Одевать москвичей выразили готовность более 200 компаний. По словам сотрудников столичных магазинов, в торговые залы уже поступила новая коллекция одежды. При этом вещи завезли недавно.

Среди покупателей спрос также растет. После спада в 2020 году из-за пандемии объем отечественного рынка увеличился. В России купили почти 407 миллионов товаров. А на это повлиял, как предполагают эксперты, отложенный спрос. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

