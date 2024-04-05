Москвичам представили культурную программу на пятницу, 5 апреля

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время в пятницу, 5 апреля. В культурную программу вошли кинопоказ, выставка и два концерта. Так, в кинотеатрах можно будет посмотреть байопик про ирландского писателя Сэмюэля Беккета "Гении". Также в "Зарядье" будет идти выставка "Александр Дейнека. Курская аномалия".

Кроме того, в Доме музыки состоится шоу Егора Дружинина "Всюду жизнь!", а в Московском планетарии артисты Hightime orchestra исполнят саундтреки из кинотрилогии "Властелин колец". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.