30 ноября, 12:30

Общество

Бизнес отреагировал на решение суда по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

Бизнес отреагировал на судебное решение по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной. Одна из служб доставки суши и роллов пошутила в своем аккаунте про "сет Долиной", который после оплаты забирают обратно без возврата денег.

Отозвался также популярный агрегатор поиска авиабилетов. Там разместили в соцсети сообщение о том, что при рождении родители не купили ему квартиру, поэтому вместо оплаты ипотеки он путешествует.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

