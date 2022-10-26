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Новости

26 октября, 22:30

Экономика

Магазины Zara откроются в РФ в 2023 году под новым названием – Минпромторг

Магазины Zara откроются в РФ в 2023 году под новым названием – Минпромторг

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Магазины Zara откроются весной 2023 года под новым названием – Минпромторг

В Минпромторге РФ сообщили, что магазины Zara снова откроются в 2023 году, но под другим названием. Изменится не только вывеска на входе, но и владелец сети магазинов. Испанская группа Inditex продает свои активы ливанской компании.

Тем временем в СМИ возникла версия, что американский бренд Gap решил уйти из страны без лишней огласки. Новых коллекций в магазинах нет три месяца, там устроили распродажи. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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