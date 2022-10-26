26 октября, 22:30Экономика
Магазины Zara откроются в РФ в 2023 году под новым названием – Минпромторг
В Минпромторге РФ сообщили, что магазины Zara снова откроются в 2023 году, но под другим названием. Изменится не только вывеска на входе, но и владелец сети магазинов. Испанская группа Inditex продает свои активы ливанской компании.
Тем временем в СМИ возникла версия, что американский бренд Gap решил уйти из страны без лишней огласки. Новых коллекций в магазинах нет три месяца, там устроили распродажи. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.