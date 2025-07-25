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25 июля, 11:15

Экономика

Эксперты объяснили возможное исчезновение батончиков Mars с полок магазинов

Эксперты объяснили возможное исчезновение батончиков Mars с полок магазинов

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Эксперты связывают возможное исчезновение батончиков Mars, Snickers, Twix и других сладостей компании Mars из магазинов с ростом себестоимости производства и увеличением затрат на импортные ингредиенты и логистику. Кроме того, спрос на шоколад активно растет в других странах, что также влияет на глобальные поставки и цены.

Крупные сети, такие как "Пятерочка" и "Перекресток", временно прекратили закупки продукции Mars, включая жевательные резинки и драже. Сейчас знакомые батончики еще можно встретить на прилавках, но их ассортимент постепенно сокращается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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