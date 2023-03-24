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Экономика

Владелец Leroy Merlin намерен продать свой бизнес в России

Владелец Leroy Merlin намерен продать свой бизнес в России

"Леруа Мерлен" продаст все магазины в России

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Владелец бренда "Леруа Мерлен" объявил о намерении продать магазины в РФ российскому менеджменту. Ассортимент в магазинах, как и рабочие места для 45 тысяч сотрудников, будут сохранены.

Иностранные компании начали покидать российский рынок после начала спецоперации на Украине и введения против РФ санкций на этом фоне. Тем не менее в марте прошлого года в "Леруа Мерлен" заявляли, что компания не планирует каких-либо изменений в работе на территории России, а все ее магазины продолжают работать штатно.

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