Ресторатор Илья Тютенков раскрыл секрет неповторимой атмосферы любого ресторана

По мнению ресторатора Ильи Тютенкова, неповторимую атмосферу любого ресторана создают сами люди. Бизнесмен считает, что эти заведения открыты специально для того, чтобы в них сидели люди и формировали ту самую энергетику, за которую рестораны и любят.

Тютенков отметил, что люди могут заказывать еду доставкой на дом, но из-за этого рестораторы начинают немного зависеть от курьеров, так как могут остаться крайними, если с блюдом что-то случится в дороге.

Большое интервью с Ильей Тютенковым выйдет в пятницу, 20 сентября, в эфире телеканала Москва 24.