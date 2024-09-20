Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 16:45

Общество

Ресторатор Илья Тютенков раскрыл секрет неповторимой атмосферы любого ресторана

Ресторатор Илья Тютенков раскрыл секрет неповторимой атмосферы любого ресторана

Ресторатор Илья Тютенков рассказал об использовании чугунных печей в своем заведении

"Это Москва. Бизнес": косметические процедуры

"Время новых": установочный центр ICR

Количество предпринимателей в сфере столичного образования выросло почти на треть

"Это Москва. Бизнес ": как делают чипсы

"Время новых": одежда ARAPKHANOVI

"Это Москва. Бизнес": из чего состоит электробус

Первый сетевой магазин "Евразия" открылся в Москве

"Это Москва. Бизнес": как работает хлебозавод

По мнению ресторатора Ильи Тютенкова, неповторимую атмосферу любого ресторана создают сами люди. Бизнесмен считает, что эти заведения открыты специально для того, чтобы в них сидели люди и формировали ту самую энергетику, за которую рестораны и любят.

Тютенков отметил, что люди могут заказывать еду доставкой на дом, но из-за этого рестораторы начинают немного зависеть от курьеров, так как могут остаться крайними, если с блюдом что-то случится в дороге.

Большое интервью с Ильей Тютенковым выйдет в пятницу, 20 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнеседаобществовидеоЕвгений ДукоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика