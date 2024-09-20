Ресторатор Илья Тютенков рассказал об использовании чугунных печей в своем заведении

Ресторатор Илья Тютенков рассказал, что идея открыть заведение, где будут готовить не в духовых шкафах, а в чугунных печах, – была "полным безумием". Однако он настолько вдохновился, что открыл большой ресторан, где это стало фирменной чертой.

Тютенков отметил, что винтажные вещи считываются людьми как культурные высказывания.

Большое интервью с Ильей Тютенковым выйдет в пятницу, 20 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

