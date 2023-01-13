Российский аналог IKEA откроют в столичном ТЦ

В ТЦ "Авиапарк" в Москве готовятся к открытию нового мебельного гипермаркета. По задумке он должен заменить ушедшую компанию IKEA. Открытие запланировано на весну 2023 года.

Там будут продавать диваны, кухни и кровати от более чем 50 мебельных фабрик. Представители пообещали показать больше 100 брендов. Подробнее о концепции нового магазина, а также о том, где можно купить оставшийся товар шведского ретейлера, – в эфире телеканала Москва 24.