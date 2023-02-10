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10 февраля, 22:45

Экономика

Бренд базовой одежды Uniqlo может полностью уйти с российского рынка – СМИ

Бренд базовой одежды Uniqlo может полностью уйти с российского рынка – СМИ

Бренд Uniqlo может полностью уйти с рынка РФ – СМИ

Компания Uniqlo может полностью уйти с российского рынка – СМИ

Uniqlo может полностью уйти с российского рынка – СМИ

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Бренд одежды Uniqlo может полностью уйти из России. Об этом заявили СМИ, ссылаясь на источники на рынке торговой недвижимости.

Компания якобы уже расторгла договоры аренды в некоторых торговых центрах. Как сообщили специалисты, на сворачивание всего бизнеса может уйти несколько месяцев.

Весной 2022 года сеть объявила о приостановке работы в России. На тот момент под брендом Uniqlo работало 50 точек, а также был собственный интернет-магазин. На конец января 2023 года у Uniqlo осталось в России 27 магазинов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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