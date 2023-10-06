"Жесткие" дискаунтеры стали самым быстрорастущим сегментом торговли в России

Самым быстрорастущим сегментом торговли в России в последнее время стал формат "жестких" дискаунтеров. Речь идет о супердешевых магазинах, где экономят на комфорте покупателя, зато ценники там минимальные.

Ретейлерам приходится придумывать и другие ухищрения, чтобы поддерживать уровень продаж. Как меняются различные скидки и промоакции в супермаркетах? И насколько честны эти предложения?

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