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06 октября, 13:45

Экономика

"Жесткие" дискаунтеры стали самым быстрорастущим сегментом торговли в России

"Жесткие" дискаунтеры стали самым быстрорастущим сегментом торговли в России

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Самым быстрорастущим сегментом торговли в России в последнее время стал формат "жестких" дискаунтеров. Речь идет о супердешевых магазинах, где экономят на комфорте покупателя, зато ценники там минимальные.

Ретейлерам приходится придумывать и другие ухищрения, чтобы поддерживать уровень продаж. Как меняются различные скидки и промоакции в супермаркетах? И насколько честны эти предложения?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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