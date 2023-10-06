06 октября, 13:45Экономика
"Жесткие" дискаунтеры стали самым быстрорастущим сегментом торговли в России
Самым быстрорастущим сегментом торговли в России в последнее время стал формат "жестких" дискаунтеров. Речь идет о супердешевых магазинах, где экономят на комфорте покупателя, зато ценники там минимальные.
Ретейлерам приходится придумывать и другие ухищрения, чтобы поддерживать уровень продаж. Как меняются различные скидки и промоакции в супермаркетах? И насколько честны эти предложения?
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