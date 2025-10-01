Форма поиска по сайту

01 октября, 11:30

Общество

Компания X5 продемонстрировала безопасность готовой продукции

Компания X5 продемонстрировала безопасность готовой продукции

Компания X5 решила показать покупателям, что их готовая еда не только вкусная, но и безопасная. Каждый год организация проводит более 200 аудитов своих производителей готовой еды.

Контроль начинается с отбора поставщиков и проверки качества сырья. Готовые блюда переводят строго в рефрижераторах, а в торговых залах сотрудники проверяют условия хранения минимум три раза в день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

