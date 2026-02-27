Форма поиска по сайту

27 февраля, 07:15

Безопасность

Мошенники начали красть аккаунты в Telegram под предлогом смены площадки

Россиянам рассказали, что делать с сомнительными уведомлениями о штрафах от ГИБДД

Мошенники начали звонить москвичам в мессенджерах под видом соседей

"Деньги 24. Финансовая грамотность": доверенное лицо

Финансовая грамотность 2026. Дополнительные меры защиты детей от мошенничества

Мошенники начали использовать имя портала mos.ru в своих схемах

Россиян предупредили об опасности взлома "умной" техники в доме

"Деньги 24": ограничения для россиян из "черного списка" ЦБ могут смягчить

"Деньги 24": ЦБ предложил ограничить срок нахождения клиента в "черном списке"

В России предложили ограничить выдачу наличных денег в отделениях банков

Мошенники начали красть аккаунты пользователей в мессенджере Telegram, предлагая поменять площадку.

В рабочих или локальных чатах они публикуют сообщение о том, что из-за "замедления работы" чат якобы переносится на другую платформу. После этого они присылают ссылку, после перехода по которой человек попадает в мошеннический бот. Тот в свою очередь для "подтверждения участия" запрашивает номер телефона и код из СМС. Затем аферисты получают доступ к аккаунту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляПолина Брабец

