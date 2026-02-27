Мошенники начали красть аккаунты в Telegram под предлогом смены площадки

Мошенники начали красть аккаунты пользователей в мессенджере Telegram, предлагая поменять площадку.

В рабочих или локальных чатах они публикуют сообщение о том, что из-за "замедления работы" чат якобы переносится на другую платформу. После этого они присылают ссылку, после перехода по которой человек попадает в мошеннический бот. Тот в свою очередь для "подтверждения участия" запрашивает номер телефона и код из СМС. Затем аферисты получают доступ к аккаунту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.