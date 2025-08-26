Дептранс предупредил москвичей о мошеннических схемах с поддельными постановлениями

Дептранс предупредил москвичей о новой мошеннической схеме с поддельными постановлениями о штрафах. Было выявлено несколько случаев, лжепостановление отправлялось на электронную почту или оставлялось в почтовых ящиках. Автовладельцам нужно проверять информацию о штрафах только через официальные порталы и ресурсы. Московская административная дорожная инспекция также напоминает, что водителям направляется только уведомление, которое тоже нужно проверить через официальные источники.

Новый детский сад откроется в Бескудниковском районе. Учреждение на Дубнинской улице возведено для 14 просторных групп. Там есть качественное оборудование, а также все для гармоничного развития детей. На территории разбили газон, высадили кустарники. Центральным элементом во дворе стала игровая площадка.

В Москве школьные линейки в День знаний пройдут для 100 тысяч первоклассников, рассказали в пресс-службе департамента образования и науки. Всего в этом учебном году в столичных детсадах, школах и колледжах будут обучаться свыше 1,6 миллиона человек. В первый день учебного года учеников примет 51 обновленное школьное здание, реконструкция которых была выполнена в рамках городской программы "Моя школа".

