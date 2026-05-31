"Ночь московского спорта" собрала любителей активного образа жизни в Парке Горького

Не время спать! 30 мая в столице состоялась "Ночь московского спорта". Гостей ждали свыше 100 разнообразных тренировок и мастер-классов для всей семьи на разных площадках в центре города.

Одна из ключевых локаций расположилась в Парке Горького. Здесь прошли занятия по степ-аэробике, воркауту и паркуру, а также показательное гидрофлай-шоу.

С участниками масштабного спортивного праздника пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.