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31 мая, 10:40

События

"Ночь московского спорта" собрала любителей активного образа жизни в Парке Горького

"Ночь московского спорта" собрала любителей активного образа жизни в Парке Горького

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Не время спать! 30 мая в столице состоялась "Ночь московского спорта". Гостей ждали свыше 100 разнообразных тренировок и мастер-классов для всей семьи на разных площадках в центре города.

Одна из ключевых локаций расположилась в Парке Горького. Здесь прошли занятия по степ-аэробике, воркауту и паркуру, а также показательное гидрофлай-шоу.

С участниками масштабного спортивного праздника пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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