Волонтеры спасают маму-дельфина и ее детеныша в Севастополе

Десятки волонтеров проводят спасательную операцию в Казачьей бухте Севастополя уже четвертые сутки. Люди помогают маме-дельфину и ее новорожденному детенышу. У взрослой особи ветеринары обнаружили сильный воспалительный процесс.

Самостоятельно выжить она не может, но сохраняет отличный аппетит и в день съедает до 7 килограммов рыбы. Дочь дельфина чувствует себя чуть лучше, но кормить ее приходится особой молочной смесью через трубку. Специалисты центра реабилитации дельфинов не отходят от животных ни днем, ни ночью.

