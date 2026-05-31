31 мая, 13:30Мэр Москвы
Собянин: ландшафтный парк появится на набережной Тараса Шевченко в Москве
Ландшафтный парк появится на набережной Тараса Шевченко, он станет уголком русской природы в центре мегаполиса, сообщил Сергей Собянин. Там уже начали высаживать шестиметровые дубы, березы, лиственницы, ели, сосны, а также кустарники сирень, жимолость и калину.
На новой зеленой территории обустроят зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, беговые дорожки и тропинки для прогулок. В парке также появится амфитеатр, площадка для мероприятий и зоны для фотосессий на фоне Москвы-реки. Полностью завершат все работы по проекту в следующем году.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.