Жительницу Подмосковья задержали за расплату чужой банковской картой

Жительницу Подмосковья задержали после того, как она несколько дней расплачивалась в магазинах чужой банковской картой. 54-летняя женщина уверяет, что просто нашла карту рядом с мусорным контейнером.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража". Держатель карты заметил пропажу, когда ему позвонили из банка и сообщили о задолженности по кредиту. Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом.

