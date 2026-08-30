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30 августа, 14:30

Спорт

Москвичи могут посетить фестиваль "Открытая вода" на Гребном канале

Москвичи могут посетить фестиваль "Открытая вода" на Гребном канале

Фестиваль "Открытая вода" стартовал на Гребном канале

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На Гребном канале в Москве проходит фестиваль "Открытая вода", где спортсмены показывают трюки на гидроциклах и флайбордах.

Также в рамках фестиваля проходит финал чемпионата России по водно-моторным видам спорта. Профессионалы соревнуются в дисциплинах аквабайка, включая слалом и фристайл, а также в гидрофлай-полетах над водой.

На чемпионат России заявились 257 спортсменов из разных регионов страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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