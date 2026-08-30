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30 августа, 09:15

Общество

Введение оценок за поведение в школах вызвало споры среди родителей и учителей

Введение оценок за поведение в школах вызвало споры среди родителей и учителей

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Решение о введении оценок за поведение для учеников 2–8 классов с 1 сентября вызвало споры среди родителей и учителей. Они сомневаются в объективности новой системы. При этом оценка выставляется отдельно и не влияет на аттестат или допуск к экзаменам.

Председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков отметил, что отчисление за плохую дисциплину является крайней мерой и может привести к конфликтам. По его мнению, такие решения должны приниматься не только педсоветом, но и с участием родителей и самих школьников.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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