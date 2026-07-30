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30 июля, 20:10

События

На фестивале "ПроДвижение – 2026" представили более 300 машин разных классов и эпох

На фестивале "ПроДвижение – 2026" представили более 300 машин разных классов и эпох

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30 июля ВДНХ превратилась в огромный автосалон под открытым небом. Здесь открылся масштабный фестиваль "ПроДвижение – 2026". Он продлится до 2 августа.

На территории главной выставки страны разместились более двадцати тематических экспозиций. Например, в пространстве "История мечты" представили самые смелые экспериментальные автомобили СССР и России. Зона "Кастомпортал" знакомит посетителей с историей и современной культурой кастомайзинга, а площадка "Аллея будущего" – с перспективными транспортными проектами.

Отдельные экспозиции посвящены культовым моделям мирового автопрома, вездеходам, гоночным болидам и представительским лимузинам.

О самых интересных площадках и машинах фестиваля рассказала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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