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30 июня, 10:45

Общество

В Москве еще три школьницы сдали ЕГЭ на максимальные 400 баллов

В Москве еще три школьницы сдали ЕГЭ на максимальные 400 баллов

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Еще три выпускницы московских школ получили максимальные 400 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Школьницы сдавали русский язык, профильную математику, физику и информатику и по всем четырем предметам набрали максимальный балл.

Заммэра отметила, что такой результат в одном субъекте уникален за всю историю ЕГЭ. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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