Столичный "Спартак" досрочно вышел в плей-офф Кубка России по футболу. Красно-белые в матче пятого тура на своем поле обыграли казанский "Рубин". Единственный гол уже на 7-й минуте игры оформил футболист Игорь Дмитриев.

Сейчас "Спартак" находится на первой строчке в своей группе с 13-ю очками. Это гарантия того, что клуб продолжит борьбу за почетный трофей в плей-офф независимо от того, чем закончится последний матч на групповом этапе.

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