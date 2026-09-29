Авиадебоширов могут лишить возможности летать на срок до трех лет

Для авиадебоширов могут увеличить срок запрета на полеты с 1 года до 3 лет. Такая мера предусмотрена новым законопроектом, который также предлагает объединить черные списки российских авиакомпаний в единый. По словам авиационного эксперта Олега Пантелеева, подобный механизм уже показал эффективность, поэтому перевозчики выступили за его распространение на всю отрасль.

При этом решение о включении пассажира в список первоначально принимает экипаж воздушного судна. Если человек считает такое решение необоснованным, он сможет оспорить его в суде.

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