Проезд подорожает в скоростных поездах МТППК с 1 октября

В скоростных поездах с 1 октября подорожает проезд: новые тарифы коснутся Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Изменения затронут станции Химки, Сходня, Зеленоград-Крюково, Алабушево и Подсолнечная. Индексация коснется как разовых билетов, так и абонементных проездных документов.

Помимо этого, будет скорректирована стоимость провоза животных и ручной клади сверх установленной нормы в таких составах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.