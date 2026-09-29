Россиянам посоветовали бронировать новогодние туры заранее

Новогодние туры советуют бронировать заранее. Среди популярных зарубежных направлений остаются страны с безвизовым въездом, а также российские курорты.

Среди зарубежных направлений востребованы Египет, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам и Китай. Отдых на двоих в Египте по системе "все включено" в пятизвездочном отеле на вылет 25 декабря и возвращение 7 января обойдется в 250–350 тысяч рублей.

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