Вторая акция "Ночь в поликлинике" стартует в Москве вечером 29 августа. Она пройдет в 10 медучреждениях.

Культурная программа будет отличаться от предыдущей, но тоже объединит искусство, музыку, творчество, спорт, гастрономию и интерактивные мероприятия.

Также можно будет проверить свое здоровье, пройдя обследование, получить рекомендации по физической активности и образу жизни, а также проконсультироваться с медиками по общим вопросам. Пожелание выйти на необычную смену выразили несколько сотен врачей из разных поликлиник города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.