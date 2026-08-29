Почти 10 тысяч ребят из регионов стали студентами столичных колледжей

Почти 10 тысяч ребят из других регионов стали студентами столичных колледжей в этом году. Учащихся привлекает программа профессионального образования, возможность в будущем трудоустроиться и главное получить практическую подготовку.

Этим летом познакомиться с технологическими процессами и освоить современное оборудование смогли свыше 90 тысяч студентов столичных колледжей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.