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29 августа, 09:15

Общество

Почти 10 тысяч ребят из регионов стали студентами столичных колледжей

Почти 10 тысяч ребят из регионов стали студентами столичных колледжей

Основной прием студентов в вузы и колледжи завершится в России 29 августа

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Почти 10 тысяч ребят из других регионов стали студентами столичных колледжей в этом году. Учащихся привлекает программа профессионального образования, возможность в будущем трудоустроиться и главное получить практическую подготовку.

Этим летом познакомиться с технологическими процессами и освоить современное оборудование смогли свыше 90 тысяч студентов столичных колледжей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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