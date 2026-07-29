ФСБ раскрыла схему вербовки российских подростков через Telegram-бот

Спецслужбы Украины использовали Telegram-бот для знакомств для вербовки российских подростков, сообщили в ФСБ России.

По данным ведомства, под видом девушек злоумышленники входили в доверие, а затем с помощью шантажа склоняли молодых людей к диверсиям. За год в нескольких регионах России, включая Московскую область, были задержаны 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.