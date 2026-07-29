Адвокат рассказала о нюансах дела Павла Дурова

Перспективы дела Павла Дурова остаются достаточно туманными, заявила адвокат Людмила Айвар. По ее словам, экстрадиция основателя Telegram в Россию маловероятна, поскольку он имеет гражданство Франции и ОАЭ.

При этом расследование продолжится. После объявления Дурова в международный розыск ему могут заочно избрать меру пресечения. Когда все необходимые следственные действия будут завершены, уголовное дело могут приостановить из-за розыска обвиняемого.

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