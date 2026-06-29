Товарищеский хоккейный матч между Россией и США состоится в "Лужниках" 1 июля

Товарищеский хоккейный матч Россия – США состоится 1 июля в ледовом дворце "Кристалл". Составы команд пока не объявлены, однако уже известно, что в матче примет участие двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Помимо легенд хоккея, на лед выйдут действующие игроки КХЛ и НХЛ, а также представители торговых палат двух стран и деятели культуры. В составе российской команды ожидается участие оперного певца Ильдара Абдразакова и музыканта Игоря Бутмана.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.