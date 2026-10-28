Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 октября

В центре Москвы ограничат мобильный интернет 29 октября. Это мера безопасности на время саммита "Россия – Африка". В Минцифры пояснили, что в пределах ТТК будут стабильно работать только сайты из "белых списков".

В Москве до конца недели будет солнечная и аномально теплая погода для конца октября. Однако по ночам температура в городе уже близка к 0 градусам. С каждым днем будет становиться только холоднее.

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