Представителей культурной индустрии столицы объединило заседание "Директорской ложи"

Участники "Директорской ложи" проводят регулярные встречи, чтобы создавать общее культурное пространство и обмениваться опытом. Президент московского театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер отметил, что к проекту присоединяется все больше интересных людей. По его словам, площадка помогает представителям культуры общаться лично и делиться знаниями и интересом к театру.

Одним из ключевых направлений работы "Директорской ложи" остается диалог деятелей культуры с властью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.