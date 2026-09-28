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28 сентября, 12:45

Общество

МЭШ пользуются более четверти школьников России

МЭШ пользуются более четверти школьников России

В Москве вырос интерес к профессии воспитателя

Собянин: "Московской электронной школе" исполнилось 10 лет

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"Московской электронной школой", которой в этом году исполнилось 10 лет, пользуются более четверти школьников России. За это время сервис превратился в крупнейшую цифровую образовательную платформу страны.

В электронной библиотеке МЭШ размещено почти 2 миллиона учебных материалов, включая видеоуроки, интерактивные приложения, художественную литературу и многое другое. На платформе также работает сервис "Портфолио учащегося", где можно посмотреть многолетние достижения ребенка в учебе, спорте и творчестве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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